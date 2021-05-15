Seagate、威騰股價高飛 大摩看好奇亞幣挖礦短期需求

Seagate、威騰 (Western Digital) 股價周五 (14 日) 雙雙大漲，摩根士丹利 (大摩) 發布報告表示，奇亞幣使本季硬碟需求大幅提高，對帶來短期正面影響，使兩家公司股價受疫。

Seagate(STX-US) 股價周五收盤大漲 12.44% 至每股 97.97 美元，威騰 (WDC-US) 收高 8.3% 至 71.87 美元，漲幅在標普 500 成分股中名列前五大。

硬碟股隨著奇亞幣挖礦熱潮已經連漲數周，周五的漲勢主要由大摩分析師 Joseph Moore 的研究報告帶動。Moore 表示，奇亞幣挖礦模式和其他加密貨幣不同，並看好硬碟短期需求。

Moore 也看好以太幣挖礦需求，將大幅拉抬輝達和超微 (AMD-US) 顯示卡需求。

輝達 (NVDA-US) 周五收盤上漲 4.2%，以每股 569.72 美元作收，超微上漲 2.1% 至 74.59 美元。

Moore 說，大多數加密貨幣挖礦靠「工作量證明」(Proof of Work，PoW) 模式驗證交易，需要大量運算能力、耗用大量能源，奇亞幣則和硬碟儲存容量關係較大。比起其他加密幣，奇亞幣挖礦過程的耗能低得多。

Moore 表示，奇亞幣礦工的需求已經牽動硬碟市場價格，幾周前曾有報導指出，在各銷售通路，10TB 以上的企業級硬碟十分短缺。他預估，奇亞幣礦工已經購買的硬碟儲存容量約達到 10EB。目前企業級硬碟每個月以約 80EB 的速度賣出。新需求出現，卻正好碰上磁碟控制器等零組件供應不足，供給更吃緊。

美國硬碟價格在止於 5 月 2 日的一周內，比前一周上漲 7.4%，至少 2015 年以來最大周漲幅。根據 Moore，硬碟價格上漲主要源自經銷端和零售端，而非長期合約。威騰硬碟約 40% 透過經銷商賣出，Seagate 為 30%。

Moore 認為，第 2 季過後，需求飆漲的情況將減緩，但也可能和他料想的不同。果真如此，利潤率可能提高。