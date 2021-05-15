〈雙北升三級警戒〉雙北不封城 陳時中：連7天增百例才可能實施

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (15) 日宣布，國內新增 180 例新冠肺炎本土病例，即日起至 5 月 28 日，雙北地區進入第三級警戒，外界關注是否封城，陳時中表示，封城屬於第四級警戒的人流管制，目前標準是連續 7 天、每日平均新增 100 例以來，才會來考慮實施。

國內單日新增 180 例本土病例，陳時中表示，相關疫調資料直到今天清晨才比較清楚，初步只能掌握主要病例分布在萬華地區、約 43 例，獅子會群聚增 4 例、宜蘭遊藝場群聚增 1 例，其餘的病例一時之間還無法釐清。

雙北升為三級警戒，娛樂等八大場所即起關閉，其他場所從下午 4 時開始執行，實施時間為 5/15 至 5/28，民眾外出時要強制戴口罩，禁止室內 5 人、室外 10 人以上的社交聚會，被查獲違規者，會依照傳染病防治法開罰，裁罰金額待法制組研議。

陳時中指出，餐飲業要落實防疫措施，如果無法落實，就要改成外帶，否則須停止營業，婚喪禮要落實實聯制並加強清潔消毒，公共場域大眾運輸也要嚴格執行防疫。至於外送服務，因為有維生的必要性，不會要求暫停，但餐廳做不到就要暫停營業。

有媒體詢問，雙北升為三級警戒，是否衝擊金融市場及股匯市？行政院長蘇貞昌回應，政府昨晚一直開會到深夜，今天開始盤整，指揮中心對相關作業有清楚要求，他坦言，疫情當然會衝擊市場，但三級警戒並沒有停止上班上課、考試也照常，會加強相關規範要求落實防疫 SOP，具體作法對全國二級更不會阻絕。

