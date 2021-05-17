元太提前達成用電大戶義務企業目標 年底拚使用20%綠電

電子紙大廠元太 (8069-TW) 今 (17) 日宣布，與售電業者瓦特先生完成再生能源購電契約簽署，將使新竹廠區達成裝置容量 10% 使用再生能源目標，成全台首家完成再生能源發展條例用電大戶義務企業，實踐公司 ESG 承諾，內部也以導用 20% 裝置容量電量作為今年底目標。

元太長期支持台灣再生能源發展，致力耕耘 ESG，自 2017 年起也積極投入再生能源憑證採購，累積至今已購買近 1900 張再生能源憑證，去年更宣布購買全台灣第一度新設電廠自由交易綠電，這次與瓦特先生完成購電契約後，也將成為全台首家達成用電大戶義務企業。

元太董事長李政昊表示，基於再生能源多元化、分散來源考量，包含屋頂型太陽能、增加陸域風電、生質能發電都是元太再生能源取得考量範圍，內部也以導用 20% 裝置容量電量作為今年底努力目標，非管制標的的林口廠區也將同步導入綠電。

經濟部能源局「用電大戶」條款自今年 1 月 1 日起開始執行，將要求用電契約容量達 5000kW 以上用電大戶，必須使用 10% 再生能源裝置容量，國內受此規範共計逾 300 家企業。