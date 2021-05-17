〈517全台跳電〉21:40結束分區限電 台電董座承諾檢討備轉容量機制

台電今 (17) 日因供電能力不足對 C、D 區執行緊急分區限電，晚間 21 點 40 分已完全恢復供電，而限電主因是部分機組故障、大修機組無法供電，加上晚間用電供需超乎預期導致，與 513 電網故障原因不同，台電董事長楊偉甫也親自召開記者會向國人致歉，強調將對備轉容量進行檢討，並提出補償辦法。

限電方面，台電表示，原預估需執行兩輪限電至 22 時 30 分，因入夜後負載降低，興達電廠 1 號機發電量已達 8 成、麥寮 3 號機升載至 6 成，故提前在 21 時 40 分恢復正常供電。

楊偉甫表示，台電針對今日限電已盡最大努力，但礙於部分機組發生故障，導致發電量不足，雖然台電緊急調度相關備援機組，但今日尖峰用量超乎預期，加上水情不佳，水力發電不足支應相關供電，因此在晚上 20 點啟動分區輪流限電措施。

楊偉甫也針對台電短短幾天內發生兩次分區限電，向受影響用戶致上最深歉意，也強調將針對備轉容量機制進行檢討，補償辦法也會盡快提出，將至少比照上次補償辦理。

另一方面，外界關注為何又是 C、D 組輪流分區供電，台電表示，分區限電規劃為每年進行調整，因此今年 2021 年為 C、D 組，因此上周、本日限電均以 C、D 組為主，也承諾將檢討相關機制。

科學園區方面，南科回應，經與台電台南善巡及高雄調度中心了解後，南科台南、高雄園區不會停電，園區廠商不受影響。