FTC揭冒牌馬斯克加密貨幣騙局 半年詐騙逾200萬美元

美國聯邦貿易委員會（FTC）周一（17 日）表示，去年 10 月到今年 3 月，假冒特斯拉執行長馬斯克的比特幣詐騙案，從受害者手中共詐取至少 200 萬美元。

FTC 發布的消保數據報告顯示，去年 10 月 1 日到今年 3 月 31 日期間，共有近 7,000 件加密貨幣投資詐騙案，這些騙局通常承諾提供投資人「消息」，幫他們從加密貨幣交易中獲利，投資人平均損失 1,900 美元，總計損失超過 8,000 萬美元，較去年同期增逾 10 倍。

FTC 表示，詐騙類型多樣，其中一種常見的就是「餽贈詐騙」（giveaway scam），歹徒會在網路上假冒名人，並發出假訊息稱「只要你轉多少加密貨幣給我，我就回贈雙倍加密貨幣」的雙倍返利騙局，引誘投資人上當。

FTC 調查也發現，受害者年齡層集中在 20 至 49 歲之間，人數是其他年齡層的 5 倍。該年齡層的詐騙案件中，有一半以上屬加密貨幣投資詐騙，且遭詐金額也大於其他詐騙類型。

根據 FTC 提供的反詐騙指南，任何要求透過電匯、禮物卡、加密貨幣支付的陌生人 100% 都是騙子，一旦按照指示付款後，恐求償無門。

反詐指南也提到其他需要提高警覺的話術，包括提供穩賺不賠的賺錢管道、支付鉅額後保證倍數回報、免費賺錢機會等，只要是沒有任何細節的投資內容都是詐騙陷阱。

FTC 在公布加密貨幣的詐騙消息後正值幣圈拋售潮，一些熱門的加密貨幣價格受影響。至截稿前，比特幣價格報 44,884.13 美元，24 小時內跌 0.59%；以太幣價格報 3,381.69 美元，24 小時內跌 1.24%；狗狗幣價格報 0.492395 美元，24 小時內跌 0.25%，其中近期暴紅的狗狗幣從上周接近 0.75 美元的高點至今跌逾 36%。