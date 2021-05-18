蘋果難解Mini LED良率問題 新款高階iPad Pro到手恐再等一個半月

蘋果 (AAPL-US) 最新款的 iPad Pro 將在一周後上市，但 由於 Mini LED 供應問題，預購的買家可能要到 7 月才能拿到貨，預計的交貨日期已經從 6 月底延長至 7 月初。

根據報導，生產 12.9 吋新 Mini LED 螢幕對蘋果來說是個挑戰。彭博 4 月也曾報導，由於 Mini LED 面板生產良率不佳，預期 12.9 吋的 iPad Pro 初期供貨可能受限。有知情人士也指出，蘋果正努力與合作廠商解決生產問題。

對於擁有強大供應鏈的蘋果來說，出現延遲情況是相當罕見的。蘋果在 4 月發布搭載最新 M1 晶片的 11 吋和 12.9 吋 iPad Pro，其中價格最昂貴的 12.9 吋新 iPad Pro 搭載全新 Mini LED 顯示技術「Liquid Retina Display XDR」，號稱能讓螢幕呈現最真實的色彩與更明亮的畫面。

不過根據彭博從蘋果線上商店的確認訊息，採用 IPS LCD 螢幕的新款 11 吋 iPad Pro ，到貨時間仍為 5 月底到 6 月初。蘋果發言人對此拒絕回應。

今年新款 iPad Pro 螢幕顯示技術更為先進，從上個月開始接受預購開始，但是等待時間變得越來越長，原因是 Mini LED 良率遲遲過不了關，使供應產生問題，影響交貨時間不斷延長至 7 月。

此外，日前蘋果高層發布財報時曾表示，受到「非常、非常高的需求」與「半導體晶片短缺問題」影響，公司預計將在今年第三季短少多達 40 億美元的營收。

隨著消費者生活逐漸轉型遠距工作與學習模式，現在比以往更依賴個人電子產品，iPad 再次成為蘋果旗下不斷成長的熱門產品。今年第二季，iPad 替蘋果帶來 78 億美元營收，打破自 2013 年以來的同期新高。

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