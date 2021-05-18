〈台股盤後〉台股起落驚奇5月天 強彈752點創史上最大漲點

在疫情考驗下，台股 5 月充滿驚奇，大盤今 (18) 日強勁反彈，盤面有超過 300 檔個股漲停，集中市場收盤大漲 792.09 點，改寫台股史上最大漲點，上漲 5.16% ，收 16145.98 點，重回 1 萬 6000 點，同時收復半年線。

不過，證券分析師張黃漢成出，大盤今天出現反彈，成交值萎縮為 4102.07 億元，應屬跌深反彈首日正常成交量能表現，目前日 KD 值在低檔交叉，有利多頭攻勢，預料大盤將反彈到季線 16545 點，將遭遇首波壓力。

台股今天早盤開在 15564.96 點，最高為 16153.77 點，最低為 15564.96 點，指數收盤上漲 5.16% ，收在 16145.98 點，市場成交值為 4102.07。

在疫情發威下，台股 5 月充滿驚奇，5 月 12 日台股盤中因誤傳出台灣將進入疫情的三級警戒，盤中大跌 1417 點，創下史上盤中最大跌點，大盤今天則因昨日外資大買 333 億元，加上融資減少 200 億元，推升鋼鐵、航運、面板、IC 設計類股大力走高，國泰金 (2882-TW) 更強攻漲停，終場有逾 300 檔個股漲停。

證券分析師張陳浩指出，台股過去 12 天大盤下跌 14%，融資減幅達 21%，外資昨日個股，包含友達 (2409-TW)、中鋼 (2002-TW)、長榮 (2603-TW)、群創 (3481-TW) 等，今天收盤緊鎖漲停。顯示台股產業景氣並未一夕壞變，壞是壞在市場籌碼凌亂造成多殺多，大盤採急跌方式消除市場不穩定的浮額。

台股今日航運、面板、IC 設計類股走強，台積電上漲 4.19%，收在 572 元，大立光 (3008-TW) 上漲 15 元或 0.53%，鴻海 (2317-TW) 上漲 8.8 元或 8.96%，收在 107 元。

大立光今天收盤報 2865 元，遜於矽力 - KY(6415-TW) 收盤價的 2905 元，也再度失去台股股王的寶座。

今天在疫情訊息面上，好消息在台灣爭取的疫苗可望在下月起運抵，成為防疫一大助力；此外，疫情指揮中心今天宣布本土確診案例為 240，並未較昨日的 333 案例擴增，張陳浩指出，這也為多頭勢力助威。