勤誠美國客戶需求強 營收拚逐季成長 獲利同步改善

伺服器大廠勤誠 (8210-TW) 今 (18) 日召開法說會，總經理陳亞男表示，美國客戶需求相當強勁，預期今年營收將逐季成長，全年維持年增雙位數目標，獲利則隨著漲價效應，毛利率也可望逐步改善。

陳亞男指出，勤誠營收主要來自美國、中國，以地區別區分，今年兩大區業績都會較去年成長，其中，美國客戶因積極轉換至英特爾 (INTC-US) Whitley 平台，成長動能將高於中國 5-10 個百分點。

中國則因知名 CSP 業者受貿易戰衝擊，海外業務稍嫌疲弱，但在內需行業客戶支撐下，如政府機構需求依舊強勁，因此看好勤誠中國地區的業績仍可維持成長。

全年來看，陳亞男看好，雲端建置需求持續成長，今年訂單能見度也較過往高，即使目前外部環境有諸多不確定因素，不過，受惠客戶強勁需求以及新平台轉換效益，營收可望逐季成長，續創高。

獲利方面，勤誠第一季受新台幣強勁升值、原物料成本大增影響，毛利率僅 21%，降至 12 年新低，陳亞男強調，勤誠第二季起已將原物料上漲成本轉嫁給客戶，客戶也多能諒解並給予正面回饋，不排除再度調漲價格，預計未來一至兩季後，會看到具體成效，對毛利率提升深具信心。

針對資本支出，勤誠預期，今年為擴增產能，資本支出將達 20 億元以上，明年初估會較今年減少 2-3 億元，折舊費用則隨著嘉義新廠開出，折舊估會增加 4000 多萬元。

勤誠第一季營收以伺服器為主，比重達 97%，PC 為 3%；地區別則以北美為主，比重達 46%，中國達 36%，歐洲為 6%，其他為 12%。