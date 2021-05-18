鴻海攜富智康與Stellantis成立公司 鎖定先進智能座艙及車聯網

鴻海 (2317-TW) 攜子公司富智康 (FIH) 今 (18) 日與全球第四大車廠 Stellantis 簽屬合作諒解備忘錄，鴻海集團將與 Stellantis 各持股 50%，合資成立 Mobile Drive 公司，提供先進智能座艙和車聯網服務的解決方案。

根據雙方合作協議，Mobile Drive 公司將專注於車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案和雲端服務平台開發；軟體服務涵蓋智能座艙、人工智能車載應用、5G 通信及電子商務等，Stellantis 和鴻海將共同擁有 Mobile Drive 所有開發成果。

未來，新合資公司總部將設在荷蘭，將提供 Stellantis 和其他汽車製造商軟體解決方案及相關硬體服務。

鴻海董事長劉揚偉表示，未來汽車產業越來越強調軟體驅動和軟體定義，消費者對軟體創新的要求與期待日益高漲，Mobile Drive 的設計與軟硬體工程團隊，將滿足甚至超越汽車內外無縫接軌的使用者體驗需求。

據了解，鴻海與 Stellantis 合作已非首次，先前雙方曾共同開發 Airflow Vision 概念車，並於全球消費電子展 (CES) 上展出。