台勝科：庫存水位非常低 8吋產能將一路滿到年底

矽晶圓廠台勝科 (3532-TW) 今 (18) 日召開法說，台勝科表示，目前 12 吋產能吃緊、8 吋年底前都滿載，庫存水位非常低，並預期 2022 年 12 吋將趨於供需平衡，2023 年將供不應求，但也不排除 2022 年提前反應。

台勝科指出，第一季晶圓代工客戶對 12 吋及 8 吋需求強勁，供給無法滿足需求，記憶體客戶則對 12 吋需求穩定，長約與現貨價也穩定持平。

展望本季，台勝科認為，晶圓代工及記憶體客戶對 12 吋需求將增加且趨於吃緊，8 吋年底前產能已滿載；價格方面，目前長約價格持穩，現貨價格開始上漲，且現貨價從去年第四季起，已陸續高於長約價格。

台勝科指出，目前接單狀況超過產能，產出多少幾乎就銷售多少，公司庫存水位非常低。

台勝科看好，12 吋因邏輯產品受 5G、智慧型手機、數據中心等需求影響，將持續供不應求，且中國客戶持續擴大產能，可能會加速供給吃緊，唯一能滿足產能的方式為考慮擴建新廠；8 吋方面，隨著車用端、消費端和工業端需求復甦，強勁需求可能長期持續。

台勝科並預期，2022 年 12 吋矽晶圓供給幾乎等於需求，但 2023 年將呈現供不應求，也不排除缺貨情況可能提前於 2022 年反應。

不過，對於新廠擴建，台勝科表示，以當前銷售價格來看，擴建新廠恐無法確保公司獲利，目前要建新廠相對困難，仍需觀察未來價格走向，才會考慮是否擴產投資；今年資本支出約 16 億元，將以自動化改善製程，強化現有產能為優先。