〈517全台跳電〉經長致歉強調檢討改革 要求台電一周內提出報告

台電高雄興達電廠五天內兩度發生機組跳機狀況，引發全台分區限電危機，經濟部長王美花今 (18) 日再次向民眾致歉，並表示台灣真正備轉挑戰落在夜間尖峰用電，將對極端氣候、企業生產模式、再生能源投入、需量反應等一併檢討改革，針對 517 再次跳電狀況，也已要求台電一周內提出檢討報告。

王美花表示，從客觀天候因素、台商回台企業用電等面向來看，台電供電方面並未跟上，將要求針對大規模電力調度、機組歲修排程、電廠管理維護進行檢討，同時強化尖峰用電平均、儲能機制、增加備轉及時救援能力等。

王美花進一步指出，面對極端氣候提前、夏季尖峰用電提前、產業 24 小時生產用電成長，電力調度需用不同模式進行，台電也需檢討備轉備用計算方式，雖然太陽光電目前已可以解決日間尖峰用電，但黃昏過後太陽光電減少供電，加上水資源限制下，夜間尖峰負載、備轉容量仍面臨挑戰。

因應近期供電吃緊，台電也提出三大措施，包含通知大用戶抑低用電條件、加強需量反應措施，在傍晚 16 時後減少用電，估可減少 80 萬瓩需求，同時透過協調嘉惠二期等民營電廠加入發電，可增加 25 萬瓩供電能力，另外，汽電共生機組躉售量也將增加 16 萬瓩供電能力，達 161 萬瓩。

另一方面，外界也關注 6 月夏季電價、再生能源議題，王美花回應，跳電狀況屬於結構性問題，6 月夏季電價將繼續實施，至於再生能源、淨零排碳均是世界趨勢，政府仍會大力發展。

王美花表示，經濟成長背後代表用電成長，因應產業轉型、台商回台、半導體高階製程、外商投資台灣等，將持續確保長期穩定供電。