鴻海結盟全球第四大車廠 背後隱含的三大意義

鴻海 (2317-TW) 集團宣布與 Stellantis 結盟，市場人士分析，鴻海此次合作，背後還隱含三大意義，凸顯鴻海的電動車商業模式也開始受大型傳統車廠採納、全球車用市場布局更加完善，同時帶動集團成員共同發展，集團車用布局開枝散葉。

市場人士指出，與 Fisker、拜騰不同，Stellantis 是全球第四大車廠，加上鴻海過去相繼與中國的吉利控股、國內的裕隆 (2201-TW) 均有合作成立公司，均代表鴻海在電動車的商業模式，除了能吸引新創公司外，也逐漸獲得傳統車廠的青睞。

此外，Stellantis 旗下擁有多達 14 個汽車品牌，市場人士看好，鴻海未來可望與 14 個品牌合作新一代電動車款外，也能藉此直接跨入歐洲市場，加上 Stellantis 旗下也有多個美國品牌，代表鴻海在美國、中國二大市場均擁有 2 個以上的合作夥伴，在全球電動車市場布局更加完善。

而鴻海集團與 Stellantis 合資成立的 Mobile Drive，將聚焦智能座艙以及車聯網服務，鴻海子公司富智康在其中也扮演要角，且在合作記者會上，鴻海集團方面也由富智康執行長說明相關產品規劃以及回答外界提問。

無獨有偶，鴻海另一重要轉投資夏普，在 17 日也跟進母集團宣布與 Fisker 合作，將共同開發下一代車用螢幕以及介面，均凸顯不只是鴻海穩步扎根拚轉型，更進一步帶動集團成員跟進，整體電動車布局逐漸開枝散葉。