連13個月不變 5月中國LPR一年：3.85%，五年以上：4.65%

週四 (20 日) 中國人民銀行公布 5 月 LPR(貸款市場報價利率)報價，維持一年期利率 3.85%，五年期以上種類利率 4.65% 不變，已是連續第 13 個月未做調整，符合市場預期。

(資料來源: 365 淘房) 一年期及五年以上 LPR 走勢

本週一 (17 日)，中國人行進行 1 年期中期借貸便利(MLF) 操作人民幣 1000 億元，得標利率為 2.95%，與 4 月份相同，同時連續 14 個月保持不變。而上週六(15 日)MLF 到期規模為人民幣 1000 億元，因此本週一中國人行的操作有等量展期的意味。

分析指出，5 月份 MLF 利率按兵不動符合市場預期，也符合目前市場中長期流動性合理充裕、不鬆不緊的狀況，也顯示人行貨幣政策「穩」字訣的方向未改變。

業內指出在透析中國人行貨幣政策走向的要點就是，應多觀察公開市場操作 + MLF 的操作利率，及 DR007 等具有代表性的市場利率，不應過度關注中國人行操作金額，避免對政策走向產生片面甚至不當的解讀。

展望未來，業內也預期針對 MLF 等量或小幅減量展期態勢將延續，因此連帶 LPR 變動機會也不高。整體來看，貨幣政策會保持穩健，且更為強調結構性調整。

LPR 報價主要是由中國 18 家銀行，每月 20 日上午 9 點前，以 0.05 個百分點為單位，向中國全國銀行間同業拆款中心提供報價，中國全國銀行間同業拆款中心將扣除最高和最低報價後計算算術平均數，並以 0.05% 的整數倍就最接近數字計算得出。而 MLF 利率則是 LPR 報價的重要參考因素之一。

