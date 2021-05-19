〈國內疫情升溫〉本土再添267例 全國防疫警戒全面升至三級

國內今 (19) 日新增 267 例本土 COVID-19 確定病例，以新北市 129 例、台北市 70 例為大宗，其中，中和區 26 例、萬華區 31 例，台南市也首度出現染疫者，指揮官陳時中宣布，全國疫情警戒全面升至第三級，實施至 5 月 28 日，室內禁止 5 人聚會。

近幾天不斷傳出國內即將進入四級、準四級警戒，陳時中對此鄭重駁斥，並指出，雖然確診病例數持穩，但其他縣市陸續新增個案，因此，指揮中心決議，全國疫情警戒提升至三級，全國標準一致、一體執行，但會分階段實施，相關措施都會滾動式檢討。

三級警戒防疫指引包括：外出時全程配戴口罩；避免不必要移動、活動或集會；停止室內 5 人、室外 10 人以上的家庭聚會（同住者不計）和社交聚會；自我健康監測；營業場所及洽公機關落實人流管制；餐飲場所與婚、喪禮應落實實聯制、社交距離及加強清消；企業可採異地、遠距辦公、彈性時間上下班等措施。

陳時中表示，各地方政府可比照台北、新北當時發布的相關防疫措施，貫徹執行指揮中心發布的指引與標準，若有資源及人力不足的問題，中央會全力支援整合、協調。

為了讓防疫標準能一體執行，指揮中心每日會召開全國防疫會議，邀集副市長以上的層級，由副指揮官陳宗彥、次長石崇良主持，以整合防疫資源、檢視執行進度，以及駁斥假新聞，會議結束後會舉行一場記者會對外說明，透過全國齊心抗疫，假訊息減到最低，以安定民心。

陳時中表示，目前醫療量能仍充足，請大家不用擔心，中央也會持續加強整備，並指出，疫情持續擴散，地方政府須劃設相關確診者的足跡熱點，增加設置篩檢站，讓中央能夠快速掌握感染源，此外，採檢站也要設立綠色通道，讓有症狀或有接觸史的人能夠及時採檢。

陳時中表示，今日新增 267 例本土個案為 127 例男性、140 例女性，居住縣市分別為新北市 129 例、台北市 70 例、彰化縣 28 例，桃園市 16 例、高雄市 8 例、台中市 5 例、基隆市 4 例、宜蘭縣 3 例、台南市及新竹市各 2 例；新增縣市為台南市。其中萬華區活動史 87 例、茶藝館相關 73 例、水果盤商相關 28 例。