〈美股早盤〉區塊鏈概念股殺聲隆隆 四大指數全線挫逾1% 道瓊狂跌400點

比特幣周三暴跌，拖累相關概念股全面重挫，加上市場通膨疑慮再起，美股周三 (19 日) 全線下挫。截稿前，道瓊工業指數重跌 430 點或 1.3％，那斯達克綜合指數跌 1.5％，標普 500 指數跌 1.4％，費半跌 1.5%。

受一連串利空重擊，加密貨幣市況慘烈，比特幣過去 14 週以來首度跌破 40000 美元關卡，後續更是直線下墜，一度跌破 32000 美元關卡，24 小時內跌幅高達 40%，熱門幣種以太幣和狗狗幣 24 小時內也一度跌超 30% 和 40%。

消息帶動美股區塊鏈概念股集體跳水。Riot Blockchain(RIOT-US) 開盤重摔 12％，Marathon Patent(MARA-US) 跌近 15％，Coinbase(COIN-US) 跌 10％，嘉楠科技 (CAN-US) 跌 9％。

Fed 稍晚將發布 4 月會議紀要，為市場提供更多關於經濟復甦、通膨和政策調整時機的看法。

市場對於通膨的擔憂似乎有所加劇，促使科技股開盤普跌。蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 周三開盤多半挫逾 1％。

大宗商品部分，因美國原油庫存增加，在加上伊朗增產可能性提升，截稿前，WTI 原油跌 2.7％，暫報 63.72 美元，布蘭特原油跌 2.5％，暫報 66.99 美元。

截至台北時間周三 (19 日)21 時許：

道瓊工業指數下 430.53 點或 - 1.26%，暫報 33630.13 點

那斯達克綜合指數下跌 202.22 點或 - 1.52%，暫報 13101.42 點

標普 500 指數下跌 57.25 點或 - 1.39%，暫報 4070.58 點

費半下跌 44.42 點或 - 1.52%，暫報 2884.73 點

台積電 ADR 下跌 1.41% 至每股 109.28 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.637%

紐約輕原油下跌 2.70% 至每桶 63.72 美元

布蘭特原油下跌 2.50% 至每桶 66.99 美元

黃金上漲 0.10% 至每盎司 1869.90 美元

美元指數上漲 0.19% 至 89.905 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

塔吉特 (TGT-US) 早盤上漲 1.94％，至 210.36 美元。

塔吉特周三盤前公布 2021 會計年度 Q1 財報，銷售額和 EPS 均優於預期，且同店銷售額猛增 22.9%，較 FactSet 分析師預期高出 2 倍以上。

Take-Two Interactive(TTWO-US) 早盤上漲 3.49％，至 173.54 美元。

受惠於疫情帶動遊戲熱潮，遊戲開發與發行商 Take-Two 周二盤後公布 2021 會計年度 Q4 和全年財報，單季營收、獲利均優預期。但隨著疫苗廣泛接種，民眾出門意願提升，Take-Two 公布全年調整後營收低於市場預期。

京東 (JD-US) 早盤下跌 3.35％，至 67.40 美元。

京東周三盤前公布首季 Non-GAAP 純益年增 33% 至人民幣 40 億元，營收年增 39% 至人民幣 2032 億元，均勝過市場預期，年度活躍用戶數年增 29% 至 4.998 億，淨增 1.124 億。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

以 Emmanuel Cau 為首的巴克萊 (Barclays Plc) 策略師發布報告稱，有關通膨反彈究竟為暫時還是持續性的爭論可能不會很快結束，接下來恐使市場陷入不安。他們認為，就現階段來說，縮減購債的可能性較低。

Pantheon Macroeconomics 首席經濟學家 Ian Shepherdson 也相信 Fed 將堅定通膨僅為暫時的立場。他認為，Fed 不會立即採取任何形式的行動，更不用提縮減購債規模，也不會考慮升息。