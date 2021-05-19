三陽明起執行庫藏股 預計買回7600張維護股東權益

國內機車大廠三陽 (2206-TW) 董事會今 (19) 日通過買回庫藏股，以維護公司信用及股東權益，預計以每股 19-33 元的價格，自集中市場買回 7600 張股票，買回期間為 5 月 20 日起至 7 月 19 日止。

三陽說明，董事會已考慮公司財務狀況，不影響資本維持，買回股份總金額上限為 46.73 億元，預定買回股份僅占已發行股份總數 0.95%，而買回股份所需金額上限 (以每股 33 元計算) 僅占流動資產 1.22%。

三陽過去三年執行三次庫藏股，共買回約 2.3 萬張，均執行完畢並辦理註銷。

由於第一季因機車購車補助縮水，加上原物料價格高漲，使機車業者減少促銷優惠，機車掛牌數 166521 台，年減約 10.77%，三陽預估，今年整體機車市場約將下滑至 85-90 萬台，年減逾 10%，不過，內部力拚站穩 25% 以上市占，並提升高值化車款銷售比重。

三陽第一季稅後純益 5.92 億元，年減 4.5%，每股純益 (EPS)0.74 元，儘管整體獲利下滑，主要是反映去年同期有業外挹注，實際上本業獲利動能持續轉強，第一季毛利率上揚至 20.67%，創 2010 年第三季以來新高，營益率 7.21%，也創單季次高，僅次於去年第三季。