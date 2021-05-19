聰泰看好5G+AI影像導入更多領域 成長期動能

影像採集模組供應商聰泰 (5474-TW) 今 (19) 日召開線上法說，董事長陳立民表示，除受惠後疫情時代推升影像採集卡需求大幅增加，看好 5G+AI 將導入更多行業領域，帶來新型態客戶，並成為長期營運動能，將轉型成全球最大影像方案解決商。

聰泰主要專攻 B2B 市場，包括廣電、醫療、教育、直播、工控及監控等領域，旗下客戶多為國際品牌、系統大廠，產品涵蓋全球 80-90% 工業電腦商，隨著後疫情時代來臨，旗下影像產品也拓展至遠距辦公、宅經濟、遠距醫療等領域。

副總林宏沛表示，去年新冠疫情爆發，客戶對於影像產品需求擴大，陸續拿到多筆急單，加上客戶遍布全球，去年呈現哪邊疫情嚴重，出貨地點就集中在該地區，不過從今年客戶下單狀況來看，訂單量較去年理性、平穩，難有去年急單、立即需要塞貨的情況發生。

展望後市，林宏沛認為，5G+AI 人工智慧的發展趨勢，過去與影像無關的產業，如傳產製造業等，陸續導入相關產品，藉此為公司帶來許多新型態客戶，成為市場新藍海，預期 5G+AI 在疫情時代下快速發展，營運同步沾光。

聰泰去年斥資上億元購置內湖土地，陳立民提到，由於目前是租辦公室，租金費用高，為追求高營運、低成本，並將租金費用轉為其他開銷，因此利用自有資金購入內湖土地，計畫作為企業總部。