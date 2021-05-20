美元瀕臨關鍵水準 下一步何去何從？

近期美元走跌，接近了危險水準。

ICE 美元指數自 3 月 30 日以來下降了 3.7%，當日美元觸及今年迄今最高價，但周二 (18 日) ICE 指數低於 90，且徘徊在關鍵水準：89。

該指數在過去 6 個月曾 2 度觸及該水準，兩次均回升到該水準以上。2018 年初，在該指數觸及 89 之後也回升，但分析師指出，如果跌破 89 可能會引發進一步下跌 10%。

近期推動美元走低的力量包括大眾對海外經濟成長和債券殖利率上升的預期改善。隨著美國以外國家 / 地區加速推展新冠疫苗接種，經濟學家也提高對其 GDP 成長的估計。根據 FactSet ，2022 年歐元區成長預期達 4.1%，較 3 月時估計不到 4% 的數值上升。（歐元在美元指數中的權重很高）

自 3 月以來，美國 GDP 成長估值也已上升，但投資者現在預期，他國央行會採取較美國聯準會 (Fed) 更快速的行動，來處理成長加速後帶來的通膨問題。美國以外的國家央行正示意他們將採取升息行動，但 Fed 同時則更堅守其寬鬆貨幣政策。

因此，美國債券殖利率停滯，而海外債券殖利率上升了。10 年期美國公債殖利率自 3 月 31 日的 1.75% 下降至現在的 1.65%，同一時期，德國 10 年期公債殖利率自 -0.29% 上升至 -0.1%；英國 10 年期公債殖利率自 0.85% 上升至 0.86%。

Sevens Report Research 創始人 Tom Essaye 寫道，「隨著歐盟復甦和疫苗接種率上升，以及英國央行已經縮減量化寬鬆 (QE) 的事實，加上 ECB 今年夏季縮減 QE 的預期越來越高，這些都推升了英鎊和歐元兌美元的價值，因為 Fed 依然堅稱不會開始考慮縮減 QE。」

大眾除非持有該貨幣，否則無法購買一國的債券，所以殖利率的差距可能改變美元兌歐元這一類的相較吸引力，接下來一切取決於 Fed 的下一步動作。