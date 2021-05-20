英業達Q2三大產品線恢復成長 全年營收拚優於去年

代工大廠英業達 (2356-TW) 首季在遠距商機帶動下，筆電出貨淡季效應減緩，展望本季，英業達看好，隨著筆電、伺服器新平台上市後，動能將逐步增溫，筆電、伺服器、智慧裝置等三大產品均將成長，加上車電、醫療等新應用發酵，全年營收力拚優於去年。

英業達認為，雖然短期零組件缺料狀況仍難解，但隨著筆電、伺服器新平台 Tiger Lake、Ice Lake 陸續推出後，動能可望回溫，預期第 2 季筆電、伺服器、智慧裝置都將恢復成長，其中，筆電將保持個位數成長，伺服器、智慧裝置則將有雙位數成長。

展望未來，董事長卓桐華在致股東報告書指出，去年美中貿易戰造成兩大經濟體各自發展自身核心技術、產品，疫情也造成居家工作、鎖國危機效應，英業達將持續藉由供應鏈調整、生產基地規劃、技術領域突破，滿足客戶需求。

展望今年，卓桐華表示，根據國際貨幣基金預估今年全球經成長率為 6%，但各國政府紓困可能造成通貨膨脹，將持續提升公司產品開發優勢，除既有伺服器、筆電、智慧裝置外，也將擴大布局車電等新興事業，力拚營收可望較去年成長。

卓桐華進一步表示，伺服器受惠新平台轉換及大型資料中心客戶成長、訂單占比提升，今年營運成長可期；筆電也在宅經濟帶動，營運將維持高檔；智慧裝置則因物聯網、AI 等應用產品推陳出新，預期將有新產品推出；新興事業聚焦車用電子、醫療產品等。

面對數位轉型、AI 化趨勢，卓桐華指出，英業達已從傳統組裝轉變為工程公司，提供客戶產品設計解決方案服務，也將透過數位轉型藍圖重新定義商業模式及營運流程，提高產品獲利能見度，生產廠區也成功轉型成 AI 智能製造工廠，結合先進製程技術、IoT 物聯網、數據、AI 技術，打造工業 4.0、5G 應用實驗場域。