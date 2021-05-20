麗豐-KY拚Q3前展店500家門市 今年營運重回2019年

美容連鎖通路麗豐 - KY(4137-TW) 今 (20) 日召開線上法說，總監胡安榕表示，目標今年 9 月底前找到 500 家門市加盟主，總店數上看 5000 家，全年營運則力拚回到 2019 年水準。

至今年 4 月底止，麗豐全球門市數量來到 4903 家，預計今年門市淨增加 500 間，胡安榕解釋，從人員培訓、尋找店面、啟動營運約需 3 個月，目標今年 9 月底前找到加盟主，加盟金、門市業績收入將反映在今年營收。

胡安榕表示，中國二、三線城市的美容門市，因成本費用較低、營運彈性大，業績已恢復至疫情前水準，該地區也將是今年開店主力區域，期望單店門市業績，可同樣回到 2019 年水準。

麗豐旗下醫美診所雅樸麗德共有 6 家門市，未來 2-3 年不會再新增門市，胡安榕表示，醫美事業去年虧損人民幣 2000 多萬元 (約新台幣 8700 萬元)，今年首季虧損約新台幣 2000 多萬元，隨著醫美人員、設備配置到位，目標今年虧損較去年收斂、明年轉盈。

胡安榕指出，麗豐旗下電商平台新美力，在去年疫情最嚴重情況下，發揮關鍵角色，後續將透過新產品、促銷優惠帶動業績成長，拚營收比重攀升至 5% 以上。

麗豐營收比重方面，上海、北京、廣東等已發達地區占 49%，福建、江西、河南、山東等小康地區占 44%，黑龍江、貴州等開發中地區占 4%，台灣、香港、越南則占 3%。