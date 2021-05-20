〈外銷訂單〉國內疫情升溫估影響有限 5月可望續創同期新高

經濟部公布 4 月外銷訂單連 14 紅，展望未來，統計處處長黃于玲今 (20) 日表示，5 月在需求強勁、去年基期較低情況下，雖然近期國內疫情升溫，但根據廠商回饋訂單影響有限，預期 5 月外銷訂單金額可望連 15 紅，站穩 500 億美元，續創歷年同期新高。

統計處預估 5 月外銷訂單金額將達 545-560 億美元，月減 0.8% 到年增 1.9%，年增 40.1% 到 44%，可望續創歷年同月新高。

隨著國內疫情升溫恐衝擊廠商接單，黃于玲指出，國內目前防疫等級升到三級，並未達封城標準、工廠也未停工，因此不至於影響生產，且整體國際市場需求隨著疫苗施打逐步回溫，訂單基本不受影響。

黃于玲進一步表示，外銷訂單中有約 50% 在國內生產，中國、其他地區則各占 40%、10%，評估全面封城才將影響廠商訂單生產，近日也向 133 家廠商詢問疫情影響，其中，約有 71 家廠商表示不受影響，占比 65%，僅有 6 家廠商表示會受影響，但主要影響來自於國外封城、貨運問題，剩餘 3 成則未回答或不知道。

另一方面，統計處也統計 4 月主要接單地區金額，美國、中國及香港、歐洲、東協均創歷年同月新高，金額達約 156.6 億美元、146 億美元、113.8 億美元、52.4 億美元，年增 43%、40.5%、38%、57.8%。

4 月外銷訂單海外生產比則達 51.4%，年減 4.5 個百分點，主因是傳統貨品接單成長幅度高於科技類貨品所致。