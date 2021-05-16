〈觀察)〉三因素影響面板價格 反轉時間點關鍵在Q3

面板大廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 首季均大賺逾百億元，展望本季，雙虎預期面板報價將持續走揚，季漲幅可望達逾 1 成以上，不過，市場對面板後續市況也出現雜音，認為最快第 3 季面板價格將出現轉折，包含供需、宅經濟動能、終端廠商價格等因素都將左右面板價格變化。

面板報價自去年 6 月起漲以來，已連續逾 11 個月走揚，市場普遍預期漲勢可望延續至今年第 2 季底，觀察這波面板漲勢，主要就是由上游零組件供給吃緊、宅經濟效能雙重力量推動。

面板主要零組件，包含面板驅動 IC、偏光板、玻璃基板等自去年都陸續傳出供應吃緊狀況，除了上游晶片產能受手機、車用晶片排擠外，各地工廠發生停電、爆炸意外事件，均抑制面板實際供應量能，加上貨運成本升高，也助推面板廠調整價格，改善獲利能力。

受惠疫情帶動宅經濟、遠距商機延續，面板供不應求狀態延續至今，但隨著面板連漲近 1 年，市場對於面板市況展望也出現雜音，主因是預期遠距商機、宅經濟需求逐步滿足，將恢復正常供需，加上整體產業已有超額下單狀況，具體超額比重不明，也將不利未來面板廠營運。

另一方面，不敵面板連漲 1 年，電視終端品牌廠三星、SONY、小米等，也相繼在今年第 2 季宣布調整終端零售價格，平均漲幅達 5-10%，雖然漲價主要反映在新款機種上，但後續買氣、需求能否延續，也將成為面板廠後續營運的關鍵因素之一。

不過台廠面板雙虎友達、群創均仍看好面板景氣，並認為面板業已跳脫傳統產業循環，友達預期，第 2 季產能利用率可望維持高檔，訂單已看到年底，正與客戶商談明年訂單，群創也預期面板產能將維持供不應求、報價漲勢將延續。

營運方面，受惠面板價量齊揚，加上遠距商機、宅經濟需求延續，友達首季大賺 118.34 億元，季增 40.3%、並由去年轉正，每股純益 1.25 元，群創則賺逾 115.71 億元，季增 14.08%、也由去年轉正，每股純益 1.15 元，雙虎單季營運均賺贏過去三年。