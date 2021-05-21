〈美股熱門股〉維珍銀河宣布周六試飛大漲近15% 柯爾百貨獲利現隱憂跌10%

維珍銀河宣布周六試飛測試，大漲 14.71%

太空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 周四（19 日）宣布將在周六（22 日）進行下一輪試飛測試，股票勁揚 14.71% 至每股 19.81 美元。

維珍銀河在上周公布首季財報時曾透露，由於運載太空船的母船「白騎士 2 號」（WhiteKnightTwo VMS Eve）有維修問題，可能推遲火箭試飛日期，不過執行長 Michael Colglazier 周四說，經過詳細檢查與分析，確認母船結構沒問題之後，已批准飛行。

維珍銀河目前也在努力打造太空船 2 號（SpaceShipTwo）的系統開發，該公司在明年太空旅遊業務正式營運前，還需進行四次試飛。

柯爾百貨獲利現隱憂，重挫 10.17%

儘管柯爾百貨（Kohl’s）(KSS-US) 周四公布的第一季財報表現亮眼，但警告由於勞力與運輸成本上升、經濟重啟競爭加劇、原價產品銷售量減少，下半年獲利恐怕不樂觀，股價重挫 10.17% 至每股 54.12 美元。

柯爾百貨表示，由於運輸成本上升，線上業務將影響獲利，全年線上業績成長預估也遠低於分析師預期。該業務在柯爾百貨首季的總銷售額占約 30%。

CFRA Research 分析師 Camilla Yanushevsky 表示，柯爾百貨除了面臨額外成本影響獲利外，還有供應鏈中斷問題，因此該公司對全年財測持保守態度。

Palo Alto Networks 第三季營收獲利報喜，漲 5.87%

美國網路資安公司 Palo Alto Networks(PANW-US) 周四公布的第三季財報營收、獲利表現出色，周四盤後股價延續收盤漲勢，上漲 5.87% 至每股 362.71 美元。

Palo Alto Networks 首季營收報 10.7 億美元，較去年同期成長 24%，經調整後每股獲利 1.38 美元，分別優於 Refinitiv 調查分析師預估的 10.6 億美元與 1.28 美元。

執行長 Nikesh Arora 表示，由於遠距工作在疫情期間成為常態，以及近期網路資安事件頻傳，即便公司軟體售價高於競爭對手，消費者也願意為了強化網路資安防護買單。

該公司預估第四季營收落在 11.65 億至 11.75 億美元之間，經調整後每股獲利介於 1.42 至 1.44 美元，略高於 Refinitiv 調查分析師預估的 11.6 億美元與 1.42 美元。