香港經濟優於預期 摩根士丹利看好地產業

香港第一季 GDP 反彈超出市場預期，摩根士丹利發表報告指出，預期香港今年 GDP 增長將提速至 6.5%，相信經濟復甦的利多在短期內有利於商辦租賃市場，接著則是住宅及百貨零售商場。摩根士丹利重申，維持對今年香港房價上漲 3% 的預估。

香港政府公布第一季 GDP 實質年增率達 7.9%，結束連續六個季度的衰退。摩根士丹利之前已將香港 GDP 預測由原定的 5% 上調至 6.5%，且認為香港失業率已經在今年 2 月份來到高點，預計今年底將回落至 4.5%。

而香港政府公布的數據更優於摩根士丹利上修後的預估值，至於失業率也是連續 2 個月下滑，今年 2 月～4 月為 6.4%，比 1 月～3 月的 6.8% 下滑 0.4 個百分點。

(圖片: AFP)

摩根士丹利指出，香港經濟成長加速且失業率下滑，這個利多使商辦租賃市場最先受惠，預期今年上半年整體商辦租金將下修 5%，緊接在下半年回升 5%，以全年漲跌來看大致維持去年水準。同時預期商辦空置率將會逐漸由今年 3 月的 9.4% 下滑至年底約 7.5%。

另一方面，摩根士丹利也維持看好住宅及零售商場的觀點，因更高的 GDP 為房價上漲背書，預期今年香港房價將上揚 3%，2022 年將上漲 5%，這將有利於香港本地的開發商。

此外，零售業同樣可以受惠，摩根士丹利相信失業率下跌應該有助於日常零售消費，而香港政府即將推出的 5000 港元消費券計劃則可以進一步帶來刺激，因此零售類股也值得留意的方向。

