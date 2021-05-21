〈股東會史上首延期〉宏碁配合延期 除息、股利發放時程不受影響

國內疫情升溫，金管會宣布上市櫃公司自 5 月 24 日起至 6 月 30 日止，暫停召開股東會，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (21) 日表示，股東會將依主管機關辦理延期，但不影響除息時程、股利發放，宏碁今年每股擬配發現金股利 1.5 元，除息基準日為 7 月 6 日，發放日則為 8 月 5 日。

宏碁表示，因應金管會公告相關措施，將停止召開原訂 6 月 11 日股東常會，並延至 7 月 1 日至 8 月 31 日期間擇期召開，實際召開日期將待董事會決議通過後另行公告。

另一方面，宏碁指出，將依公司章程第 21 條、相關法令規定辦理去年度現金股利分派，將不受股東常會延期召開影響，仍將依董事會決議原訂時程辦理，除息基準日訂為 7 月 6 日，發放日則為 8 月 5 日。

股東會紀念品方面，宏碁表示，原訂開會當日至宏碁汐止總部或股務室領取規畫，將順延至股東會實際召開當日，而原定以電子方式行使表決權股東領取紀念品期間，也將延後至疫情趨緩後再行發放，宏碁今年的股東會紀念品為抗菌隨身包。

根據統計，此次延後舉辦股東會將影響約 1931 家上市櫃及興櫃公司，而配合相關規定，各公開發行公司股東會開會日期將順延至 7 月 1 日起至 8 月 31 日舉行，但仍須依各公司另行決定召開日期。