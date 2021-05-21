福特首款全電動皮卡F-150 Lightning亮相 預訂量達2萬輛

美國汽車大廠福特 (F-US) 近日正式發表了全電動版的皮卡車「F-150 Lightning」，福特執行長 Jim Farley 表示，在推出不到 12 小時的時間內，新款全電動皮卡的預訂量就達到了 2 萬輛。

福特於昨日在密西根州迪爾伯恩的公司總部舉行了 F-150 Lightning 的發表會。一直以來，福特的 F-150 是北美最暢銷的皮卡車，此外，F 系列車款也一直是福特最賺錢的產品。

Farley 在接受採訪時表示：「市場反應非常好，目前已經接到了 2 萬份的訂單，我們準備好與其他的對手進行市場競爭。」

福特表示，F-150 Lightning 將於福特的 Rouge 皮卡工廠進行製造，預計於明年春季開始生產，並在 2022 年中旬正式上市。

近期以來，隨著電動車熱潮持續，許多傳統汽車製造商積極開發自家電動車款並進行布局。福特先前就曾表示，計畫在 2025 年前將投入 220 億美元於電動車研發計畫。

為了擴大相關產品線，福特汽車在日前也宣布與南韓 SK Innovation 正式簽署瞭解備忘錄 (MOU)，將於美國建立合資企業「BlueOvalSK」，專注於電動車電池生產。

福特產品研發負責人 Hau Thai-Tang 稱，60 GWh 的產能足以滿足約 60 萬輛電動車的需求。該公司預計，到了 2030 年，其北美洲的電池年產能將達 140 GWh，全球電池年產能則將達 240 GWh。

美國總統拜登在週二曾造訪福特汽車位於密西根的電動車工廠，並提出 1,740 億美元的電動車計畫，將對新的電動車電池工廠提供政府補貼。拜登說：「我們將替電動車發展設下新的步調，」在他推動的 2.3 兆美元的就業與基礎建設法案下，誓言要扭轉前總統川普執政時期對汽車碳排標準倒退的「短視近利」。