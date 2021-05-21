〈焦點股〉外資各自擁戴績優載板廠 三雄股漲

IC 載板依舊供不應求，南電 (8046-TW)、欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 分別獲得不同外資點名看好，三雄今 (21) 日在買盤追捧下，股價大漲逾半根停板，其中，南電強勢收復所有均線，欣興盤中也站回百元關卡，買氣相當熱絡。

兩家美系外資同步看好南電，推測合理股價提升至 450 與 420 元，並預期 ABF 載板價格將逐季上漲，若遠端需求加溫，漲幅還會擴大，強勁走勢可望延伸至 2022 年。南電今日股價受到激勵，盤中漲幅擴大至 7% 以上，最高來到 316.5 元，一口氣收復 5 日線、10 日線、月線及季線。

南電首季受惠 ABF、BT 載板需求強勁，加上導入自動化生產效益顯現，毛利率衝上 20.27%，提前達陣 20%，較外資預估時間還要早了一季，稅後純益更達 15.85 億元，季增 19.8%，年增 229%，每股稅後純益 2.45 元，改寫 12 年半新高。

此外，欣興、景碩兩家 ABF 大廠也各自有擁戴的外資，股價預期分別提升至 168 元、125 元，外資看好公司毛利率將逐季好轉，下半年表現可望優於公司預期。欣興盤中勁揚逾 5%，站回百元關卡，收復短期均線；景碩同步大漲逾 7%，最高衝上 95.2 元，買氣暢旺。

欣興受惠 ABF 需求續旺、漲價效益及業外收益持穩，首季大賺 21.83 億元，為歷史次高，每股純益 1.49 元，也創近年來新高，淡季營運強勢，毛利率來到 17.21%。景碩第一季稅後純益 2.58 億元，季增 51.76%，年增 227%，每股純益 0.57 元，寫下三年半新高。