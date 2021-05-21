淡季影響 宅配通、嘉里大榮4月獲利分別年減22%、11%

物流宅配業者貨宅配通 (2642-TW)、嘉里大榮 (2608-TW) 今 (3) 日公布 4 月自結，宅配通單月稅後純益 900 萬元，年減 22.57%，每股純益 (EPS)0.09 元，嘉里大榮 4 月稅後純益為 8400 萬元，年減 11%，每股純益 0.18 元。

由於近來電商買氣大增，帶動相關物流業者表現，宅配通本周股價大漲 33%，嘉里大榮也上漲 22%

法人分析，去年第一季爆發新冠疫情，墊高比較基期，而今年 4 月電商處在相對淡季，因此兩大宅配業者獲利衰退，不過，5 月中旬以來本土疫情大爆發，推升網購強勁需求，預料兩業者 5 月營運表現將明顯提升。

宅配通業務主要是宅配、物流和物販，全台共有 16 個物流中心和 1100 輛宅配車，以宅配業務營收占比 75% 最高，宅配通表示，今年將持續穩健經營電商物流合作，提供倉配一體、代採購、宅配安裝等多項客製化服務，並試行區域短鏈、規劃佈建冷鏈倉儲。

法人認為，電商主力客戶富邦媒今年營收目標至少成長 20%，有望連帶推升宅配通的宅配營運，就整體市況來看，預料未來 5 年台灣電商購物規模，將以 6-7% 進行成長，以 B2C 業務為主體的宅配通將直接受惠。