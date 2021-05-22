全國疫情升三級警戒、股東會首延期、外銷訂單連14紅 本周大事回顧

隨著疫情越趨嚴峻，指揮中心本周宣布，全台進入三級警戒至 5 月 28 日，金管會也緊急下令，自下周起至 6 月 30 日全面停止召開股東會，為台股史上股東會首次延期，經濟部則釋出好消息，4 月外銷訂單寫下連 14 紅，且 5 月受疫情影響有限，可望寫再連 15 紅，以下是本周大事預告：

台股多頭無懼疫情 單周強漲 474 點收復七關卡

指揮中心上周末宣布，雙北升級為三級警戒，市場預期，恐衝擊市場信心，台股周一開盤一度跌破前方低點 15165 點，終場也收黑，但隨著外資當日大買，提振多方士氣，台股隨後幾日展開大反彈，單周暴漲 474.97 點或 3%，一舉收復 15900、16000、16100、16200、16300 點，以及五日、十日線七道關卡。

疫情不斷升溫 全國進入三級警戒 全面實施遠距教學

由於國內疫情不斷升溫，除了雙北為重災區，台南市也在前日首度出現染疫者，指揮中心為防堵疫情，先是在周二宣布全國各級學校停止到校上課，改採遠距教學，周三也將全國疫情警戒拉高至第三級，並實施至 5 月 28 日，相關措施採滾動式檢討。

金管會下令 股東會史上首延期 影響 1931 家公司

隨著時序進入 5、6 月股東會旺季，但由於本土疫情嚴峻，金管會周四拍板定案，自 5 月 24 日也就是下周一開始，至 6 月 30 日為止，將全面停止召開股東會，為台股史上股東會首度延期，影響上市櫃、興櫃公司共計 1931 家。

金管會也擬定配套措施，由於各公開發行公司的股東會開會日期延至 7 月 1 日起至 8 月 31 日舉行，實際開會日期及地點需經過公司董事會決議，單日 90 家召開股東會的上限也將因此鬆綁。

4 月外銷訂單 500 億美元寫 14 紅 5 月受疫情影響小

經濟部統計處周四公布 4 月外銷訂單，受惠遠距商機延續，企業與個人生活數位化需求熱絡，加上全球經濟穩健回升、國際原材物料行情走高，帶動各大貨品接單續揚，4 月外銷訂單達 549.3 億美元，月增 2.4%、年增 42.6%，已連 14 紅，續創歷年同期新高。

展望 5 月，經濟部看好，雖然近期國內疫情升溫，但根據廠商回饋，訂單影響有限，預期 5 月外銷訂單金額可望連 15 紅，站穩 500 億美元，續創歷年同期新高。

全台五日內出現兩次跳電 王美花強調會檢討改革

台電高雄興達電廠五日內兩度發生機組跳機狀況，引發全台分區限電危機，經濟部長王美花周二再度向民眾致歉，並表示台灣真正備轉挑戰落在夜間尖峰用電，將對極端氣候、企業生產模式、再生能源投入、需量反應等一併檢討改革，針對 517 再次跳電狀況，也已要求台電一周內提出檢討報告。

美韓簽協議 聯手深化半導體、疫苗合作關係

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 與南韓總統文在寅周五宣布，雙方將簽署一項協議，特別是在新冠疫苗、電動汽車電池和半導體製造等方面，深化雙方合作關係。