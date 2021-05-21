〈台股盤後〉電子股人氣回流 收復十日線 周線終止連二黑

美股周四收紅，台股今 (21) 日在電金傳等族群同步走高下，一度大漲近 400 點，除航海王持續火熱外，先前受資金撤出衝擊的電子股，包括 IC 設計、被動元件等均見人氣回流，電子股成交比重達 41%，指數終場大漲 259.7 點，收在 16302.06 點，站回十日線，成交值成交值 4297.03 億元，周線收紅，終止連二黑。

電子權值股方面，台積電上漲 1.06%，收在 573 元，站回十日線；鴻海也強彈 3.3%、收在 109.5 元，朝季線邁進；聯發科上漲 2.69%，收在 954 元，收復五日線；台達電、大立光漲幅也超過 2%，其他包括聯電、廣達也都站穩盤上。

不過，受到市調機構示警，今年第四季面板市況恐面臨反轉，族群股價承壓，面板雙雄群創、友達同步開高走低，小跌作收，僅彩晶收紅。

航海王延續火熱氣勢，除航運雙雄長榮、陽明續攻漲停外，四維航、台航、裕民、台船、萬海也都以漲停價作收，慧洋 - KY、中航、榮運、志信、新興漲幅都超過 7%。

IC 設計族群重獲資金青睞，九暘、金麗科、旺玖、力旺同步漲停，偉詮電、佑華、迅杰、富鼎、普誠、點晶均漲逾半根停板。

法人指出，接下來將進入 5 月底法人作帳、6 月集團作帳時期，資金行情將會非常火熱，隨時可能上演軋空氣勢；隨著除權息行情將展開，建議可佈局股價歷經回檔，殖利率有所提升、基本面佳的電子股，逢低佈局。

