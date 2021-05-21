台股強彈收復10日線 外資急回補 三大法人買超171.19億元
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美股四大指數收紅，台股今 (21) 日在電子權值股回溫下，一度強彈近 400 點，最高來到 16431 點，航運族群持續躍居多頭指標，貨櫃三雄再度噴出漲停，終場加權指數上漲 259 點，收在 16302 點，站回 10 日線，成交值略縮至 4300 億元左右，外資終止連續兩天大賣，三大法人合計買超 171.19 億元。
台股近來受疫情影響波動劇烈，本周累計強彈約 475 點。觀察籌碼面，外資連續兩天重砍台股後，今日回頭買超 174.28 億元；投信持續賣超 7.07 億元；自營商則買超 3.8 億元，三大法人合計買超 171.19 億元。
美股費半指數周四大漲 2.6%，台積電今日同步走高，一度漲近 2%，最高來到 577 元，盤中漲幅略收斂至 1%，收 573 元；聯發科、聯電、鴻海、台達電、大立光等電子權值股也全面走揚。中鋼掀起多空激戰，一度翻黑，終場多頭略勝一籌，上漲 3%，收 36.2 元；富邦金股價漲逾 2%，國泰金、中信金、兆豐金等金融族群也有 1% 以上的漲幅。
航海王上周才歷經融資斷頭、違約交割的慘況，近來股價彈不停，貨櫃三雄今日依舊是盤面多頭指標，萬海異軍突起拉出第四根漲停，衝上 114 元改寫歷史新高，長榮、陽明也都噴出漲停，整體上市運輸類股成交值占大盤比重約 28%。
由於 IC 載板依舊供不應求，南電、欣興、景碩分別獲得不同外資點名看好，三雄今日在買盤追捧下，放量大漲逾半根停板，其中，南電漲近 8%，強勢收復所有均線，收 315 元，欣興也站回百元關卡，景碩漲幅放大至 7%，買氣都相當熱絡。