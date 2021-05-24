【野村投信】《天使墜落的時代，投資最好的時機》

■ 墜落天使高收債規模驟增，投資標的與機會增加

2020 年新冠疫情來襲，金融市場發生劇烈變動，JP Morgan 估計，2020 年有高達 2,375 億美元的債券自投資等級債券降評至高收益等級，成為所謂的墜落天使 (Fallen Angel) 高收債，從過去資料來看，Fallen Angel 高收債的年度新增規模很少超過 1000 億美元，過去 20 個年度僅發生 5 次，如下圖一紅色柱狀圖所示，相信過去幾週都有按時追蹤本專欄的讀者們都嗅到了投資好時機的氣息！大量的降評不僅增加 Fallen Angel 高收債的投資標的與機會，也可能使債券價格遭到過度低估，因此進場布局 Fallen Angel 高收債的好時機就是現在！

■ 現在！正是參與 Fallen Angel 變身 Rising Star 的最佳布局好時機！

在過去 20 年當中，當 Fallen Angel 高收債規模大幅增加 1000 億美元以上，次年度的總報酬率會更好，如下圖二所示，過去四次報酬率平均達 23.46%，達 20 年均值 11.69% 的 2 倍之多，且對比美高收，Fallen Angel 高收債在這個特別時機下更擁有超額報酬率，平均超越美高收 5.31%，高於平均 3.69%。

造成這種當 Fallen Angel 高收債規模大幅上升後表現特別優異的現象，原因即在於 Fallen Angel 高收債的發行公司在產業中具一定地位，基本面本來就相對一般高收益債發行公司更好，當市場大環境出現逆風時，例如 2020 年新冠疫情襲擊，短期遭遇降評，但隨後大環境開始轉佳，這些體質較佳的 Fallen Angel 高收債隨即又獲得評等調升，甚至回到投資級，搖身一變成為「明日之星 (Rising Star)」。

所謂 Rising Star 意指被信評機構上調評等至投資級債的高收益債券，與 Fallen Angel 是一體兩面的概念，在 Fallen Angel 進入高收債市場時，投資評價被錯估，並承受短期價格下跌壓力；而 Rising Star 獲升成為投資級債，發行公司基本面獲得信評公司認可，債券價格水漲船高，且由於 Fallen Angel 高收債發行公司的平均體質遠優於一般高收益債發行公司，因此也更容易回到投資級，成為 Rising Star。

正因為具有這些價格短期錯置的現象，在對的時機點投資 Fallen Angel 高收債，可創造 Fallen Angel 價格錯置與 Rising Star 上漲潛力的雙重利多，在 2020 年經歷 Fallen Angel 高收債規模大幅攀升後，2021 年便是 Fallen Angel 高收債創造好表現的特別時機！為了參與 Fallen Angel 變身 Rising Star 的最佳時機，野村投信與威靈頓資產管理合作發行全球首檔 Fallen Angel 主題債券基金 - 野村特別時機高收益債證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)，本基金之策略即是追求 Fallen Angel 高收債的全方位投資機會，在最佳的時機點進場布局。

過去當 Fallen Angel 高收債規模大幅增加 1000 億美元以上時，次年度的總報酬率更好，經歷 2020 年新冠疫情爆發後，景氣開始復甦的 2021 年，就是從中尋找 Fallen Angel 變身 Rising Star 的最佳投資時點。全球首檔 Fallen Angel 主題債券基金 - 野村特別時機高收益債證券投資信託基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 即因應 Fallen Angel 高收債的投資機會而生，參與最佳的進場布局時機點。