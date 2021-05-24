對加密貨幣後市謹慎 小摩：稱跌勢結束為時過早

加密貨幣周末期間又歷經新一波跌勢，直到台北時間周一 (24 日) 才小幅彈升，華爾街對此一資產樂觀氣氛減緩，部分分析師認為近期的跌勢仍未停止。

據 Coindesk 報價，至台北時間 14:32，比特幣報 35434.65 美元，24 小時跌 3.08%，此前一度跌至 31179 美元，再自低點回升，但已由 4 月中的紀錄高點跌逾 4 成。以太幣走勢類似，暫報 2138 美元，較不久前所創的歷史高點接近腰斬。

(圖表取自 Coindesk)

多家投行報告，對當前比特幣走勢呈謹慎態度。由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 團隊認為，判斷比特幣跌勢結束為時過早。高盛在報告中談及，極端波動阻礙加密貨幣對於機構投資者的吸引力。

Medley Global Advisors LLC 警告，如果比特幣跌至 20000 美元以下，則存在溢出風險。

由馬斯克 (Elon Musk) 批評比特幣的能耗，以及在接受比特幣支付上的態度反覆，再到中國的監管言論升溫等，近日加密貨幣一系列利空被視為價格大跌的主因。

Mark Cuban 指出，一些槓桿投資者因為價格大跌不得不平倉，並稱此為「大平倉」。

儘管歷經一輪大幅修正，加拿大皇家銀行衍生品策略師 Amy Wu Silverman 周日指出，基於風險調整後回報指標夏普比率 (Sharpe ratio) 計算，比特幣的表現要好於特斯拉等股票表現。

若以更長範圍，如過去 1 年計算，比特幣、以太幣和狗狗幣等虛擬貨幣仍大幅上漲，就狗狗幣而言漲幅約為 12000%。

Medley Global Advisors 駐紐約的全球宏觀策略董事總經理 Ben Emons 認為，比特幣正在「透過波動性、流動性和相關性，來鞏固其對市場的控制」。

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