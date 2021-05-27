〈鉅亨幣圈理財〉如何保護虛擬貨幣？幣安交易所手機安全驗證教學

科技時代發展快速，使得我們的個資越來越容易存在著風險，好在使用幣安等虛擬貨幣交易所服務，可以藉由多重驗證來確保帳戶安全，比方手機簡訊動態驗證，又或者是 Google 推出的 Google Authenticator 服務。

此外，藉由身份驗證還能提升提領額度（轉帳出金），您可以透過幣安雙重驗證與上傳身份證件來完成這些安全設定。本篇文章將為您說明如何在幣安交易所進行手機驗證。

以下為各種驗證方式的權益和優缺點說明

手機驗證 谷歌驗證 身份驗證 如何驗證 透過接受手機簡訊即可完成驗證 需使用 Gmail 帳號，下載 Google Authenticator App，完成驗證 從幣安帳戶後台進入身份驗證，並且上傳證件照與人臉辨識 權益說明 每 24 小時最高提領額度為 2BTC 每 24 小時最高提領額度為 2BTC • 數字貨幣提現額度增加至 100BTC • 提升特定法幣渠道的入金額度 驗證優點 方便易用

不需要額外申請 加密級別高

只要有網路即操作 無驗證缺點 需有手機收訊

無 Google 加密 需要額外安裝 APP

如更換或遺失裝置，需要重新提出驗證申請 使用教學 本篇文章教學 點擊前往 點擊前往

--------- 手機驗證教學開始 ----------



第一步 首先先使用電腦網頁，登入幣安交易所，並且點選身份驗證



第二步 進入最左邊，進入帳戶安全



第三步 選擇手機驗證的啟用



第四步 按照上面圖與文字的說明操作，即可以完成設定。

未來您登入帳戶時必須搭配手機驗證，才能登入，如此一來更能提升帳戶的安全度。