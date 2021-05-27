〈鉅亨幣圈理財〉如何保護虛擬貨幣？幣安交易所手機安全驗證教學
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科技時代發展快速，使得我們的個資越來越容易存在著風險，好在使用幣安等虛擬貨幣交易所服務，可以藉由多重驗證來確保帳戶安全，比方手機簡訊動態驗證，又或者是 Google 推出的 Google Authenticator 服務。
此外，藉由身份驗證還能提升提領額度（轉帳出金），您可以透過幣安雙重驗證與上傳身份證件來完成這些安全設定。本篇文章將為您說明如何在幣安交易所進行手機驗證。
以下為各種驗證方式的權益和優缺點說明
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手機驗證
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谷歌驗證
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身份驗證
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如何驗證
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透過接受手機簡訊即可完成驗證
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需使用 Gmail 帳號，下載 Google Authenticator App，完成驗證
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從幣安帳戶後台進入身份驗證，並且上傳證件照與人臉辨識
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權益說明
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• 數字貨幣提現額度增加至 100BTC
• 提升特定法幣渠道的入金額度
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驗證優點
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無驗證缺點
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使用教學
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本篇文章教學
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點擊前往
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點擊前往
--------- 手機驗證教學開始 ----------
第一步 首先先使用電腦網頁，登入幣安交易所，並且點選身份驗證
第二步 進入最左邊，進入帳戶安全
第三步 選擇手機驗證的啟用
第四步 按照上面圖與文字的說明操作，即可以完成設定。
未來您登入帳戶時必須搭配手機驗證，才能登入，如此一來更能提升帳戶的安全度。