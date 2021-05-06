東洋連續五年入選公司治理評鑑前5% 再創佳績

台灣東洋 (4105-TW) 致力推動永續經營，在公司治理、社會參與及環境保護上皆有所成，於今年第七屆「公司治理評鑑」結果中，連續五年名列上櫃公司前 5%，同時亦入選市值 100 億元以上之非金融電子業上市櫃公司前 10%，此外，更連續兩年拿下 TCSA 台灣企業永續獎，企業永續成果備受肯定。

東洋表示，良好的公司治理，是企業重要的無形資產。由證交所、櫃買中心及證券暨期貨市場發展基金會舉辦的第七屆「公司治理評鑑」結果揭曉，台灣東洋公司治理表現卓著，再度入選上櫃公司前 5%。

東洋指出，公司治理評鑑是以「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實企業社會責任」四大類別作為評鑑指標。

東洋向來致力於精進公司治理，推動財務績效資訊透明、強化董事會職能、善盡企業社會責任。自 2019 年起，設置永續發展委員會，使企業社會責任推動工作隸屬層級提升至董事會，以落實企業永續經營理念；同年設立誠信經營推動中心，定期向董事會報告並揭露運作情形以建立誠信的企業文化與制度；2016 年更自發性編撰 CSR 報告書，並連續 2 年榮獲台灣永續能源研究基金會舉辦之 TCSA 台灣企業永續獎「企業永續報告獎」銀獎。

在社會公益面上，台灣東洋結合核心本業，期望從建立正確防癌知識到安寧照護，皆能為社會盡一份心力。在防癌教育方面，長期與非營利組織共同推展「癌知由里」公益計畫，對青少年及孩童宣導預防癌症健康飲食正確知識，足跡遍佈全台各地校園、向下紮根，鼓勵學生把防癌觀念從自己做起並帶入家庭，至今已舉辦超過 300 場講座，受惠人數破萬人；於安寧照護方面，台灣東洋亦從今年三月啟動與醫院合作，提供安寧關懷服務，使安寧病人返家後仍有醫療照護與支持，並協助解決家屬會面臨的問題以降低照護者壓力，使病人及家屬皆能獲得身心靈平靜。

董事長林全表示，台灣東洋今年邁入第 60 年，已從一家傳統學名藥廠，跨足到品牌學名藥與高技術門檻劑型藥物的開發和銷售，在微脂體及微球的技術更是屢屢獲得海內外藥廠肯定，除了專注提升產品品質、務實穩健的發展業務及開拓海外市場外，東洋亦重視永續經營的實踐與內、外利害關係人的溝通，未來將持續以永續經營為準繩，擘劃環境 (E)、社會 (S) 與治理 (G) 三大永續藍圖。