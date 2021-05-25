〈美股熱門股〉萬達出清持股AMC漲逾13% 維珍銀河試飛成功狂飆近28%

AMC 最大股東萬達集團出清持股，勁揚 13.3%

美國連鎖影院 AMC(AMC-US) 由於日前最大股東萬達集團出售絕大部分持股，周一（24 日）股價勁揚 13.3% 至每股 13.68 美元，盤後續揚。

華爾街日報（WSJ）報導，AMC 上周五提交給美國證券交易委員會（SEC）資料顯示，萬達集團出售了 3,040 萬股股票，價值約 4.27 億美元，擔任 AMC 董事會主席的萬達集團高層張霖與曾茂軍也將在一個月內退出 AMC 董事會。

此外萬達集團將與 AMC 簽署一份長期合作戰略協議，未來該公司製作的部分電影，會在特定的 AMC 影院上映。

維珍銀河試飛成功，狂飆 27.62%

大空旅遊公司維珍銀河 (SPCE-US) 在上周的太空試飛告捷後，周一股價飆升至 27.62%，每股收 26.89 美元。

此次成功試飛象徵維珍銀河又往太空旅遊事業邁出關鍵的一步，未來該公司只要再完成 4 次飛行測試便可正式營運。維珍銀河執行長 Michael Colglazier 表示，這次試飛堪稱無懈可擊，目前正等待美國聯邦航空總署（FAA）審查數據。

投資機構 Bernstein 將維珍銀河目標價從 18 美元上調至 27 美元，並認為如果飛行風險能控制在合理範圍內，該公司的太空旅遊業務將會帶來相當大的經濟效應。

超越肉類銷售有望回溫，上漲 10%

超越肉類 (BYND-US) 獲投資機構 Bernstein 看好前景並上調評等，周一股價大漲 10% 至每股 117.25 美元。

Bernstein 認為，超越肉類銷售動能隨經濟回溫而重啟，將其股票評等從表現不佳上調至表現優於大盤，目標價訂為 130 美元，看好該股還有漲逾 20% 的潛力。

Bernstein 分析師 Alexia Howard 表示，儘管新冠疫情的不利因素削弱超越肉類在美國與海外銷售，但並不意味著營運成長渺無希望。未來隨著消費者人流漸增、美國零售管道競爭減少，該公司的餐飲服務通路銷售將出現反彈。