美國攜叫車公司拚疫苗接種率 Uber、Lyft祭乘車優惠

Uber(UBER-US) 與其競爭對手 Lyft(LYFT-US) 周一（24 日）宣布與白宮合作推出免費或折扣叫車優惠往返疫苗站點接種的服務，Uber 將提供 25 美元免費乘車額度，而 Lyft 最多提供 30 美元折扣。

Uber 表示，用戶可透過手機 App 預約疫苗接種，如果車資費用低於 25 美元，則不收取任何費用，相當於提供 25 美元的乘車優惠。

據 Uber 的合作計畫，由於美國的三種新冠疫苗中，有兩種疫苗須施打兩劑，因此該公司將替每位用戶提供最高 100 美元的乘車費用。Uber 發言人表示，目前尚未確定限制用戶使用疫苗接種優惠的次數。

至於 Lyft，該公司表示將為乘客提供單趟 15 美元，往返共計 30 美元的疫苗接種乘車優惠。

Uber 與 Lyft 也聲明，司機收到的載客費用不會打折，能完全獲得接送用戶前往疫苗接種服務的全額費用。

對兩家公司來說，提供接種疫苗服務，也是增加讓旗下司機能再次載客賺錢的機會，藉此彌補新冠疫情時損失的收入。

在美國疫苗需求逐漸飽和之際，美國總統拜登在兩周前宣布與 Uber、Lyft 合作，以提高新冠疫苗接種率，以達成在 7 月 4 日國慶節前能讓 7 成以上成年人接種疫苗的目標。

美國疾病管制與預防中心（CDC）截至周日（23 日）止的數據顯示，有 49% 的美國民眾至少接種一劑新冠億苗。

除白宮與叫車公司合作釋出的優惠之外，美國許多州為了讓民眾挽起袖子接種疫苗，紛紛推出各種獎勵活動，獎品包括免費的食物、飲料，甚至還有中樂透大獎的機會。

Uber 周一股價上漲 2.48% 至每股 50.03 美元，盤後續揚；Lyft 股價上漲 1.89%，每股收 53.31 美元。