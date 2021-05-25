〈誠美材展望〉轉投資恆美光電通過上市申請

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 業外轉投資恆美光電 (原昆山奇美)，營運穩健發展，首季也向中國江蘇監管局申請上市，根據中國媒體報導，恆美光電已正式通過申請，將由海通證券輔導上市。

恆美光電是偏光板廠誠美材轉投資的中國公司，不過由於誠美材放棄參與恆美光電增資計畫，目前持股比例降至約 28.1%，雖然仍為單一最大股東，但因其他兩大股東持股比例超過誠美材持股，因此對恆美光電不具實質控制力。

雖然誠美材已喪失對恆美光電經營權，但仍可望依比例認列業外受益，根據誠美材首季財報顯示，光首季恆美光電就挹注誠美材約 1.51 億元業外收入，隨著恆美光電通過上市，營運規模逐步放大，誠美材將可望同步受惠。

恆美光電與誠美材業務並不完全重疊，恆美光電具備 1.5 米幅寬、2.5 米幅寬兩條產線，主要鎖定大尺寸電視偏光板，與誠美材近期朝高值化產品布局略有不同，且在誠美材退出恆美光電經營權後，由中國經營團隊親自操刀，有助進一步搶食中國偏光板市場訂單。

據了解，恆美光電目前客戶已涵蓋中國各大面板廠，包含京東方、TCL 華星、惠科、彩虹光電、廣州 SDP、中電熊貓等，都已是恆美光電客戶。