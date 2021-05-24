〈國內疫情升溫〉本土確診+校正回歸590例 陳時中：全國三級警戒擬延長

國內本土新冠肺炎今 (24) 日新增 334 例確診，另有 256 例校正回歸上週各日，總計為 590 例；確診個案中則有 6 例死亡，病患普遍為具有慢性疾病的年長者。本土疫情發展本周為重要觀察期，全國三級警戒暫時維持至 5 月 28 日，但指揮官陳時中透露，目前專家建議延長，因此正在研議中。

指揮中心表示，今日新增的 334 例本土病例，為 157 例男性、177 例女性，年齡介於未滿 5 歲至 80 多歲，個案分布新北市 177 例最多 (板橋區多達 43 例)，其次為台北市 99 例 (萬華區占 38 例)，桃園市 19 例、彰化縣 12 例。此外，今日也有 256 例校正回歸，其中以台北 148 例、新北 99 例為多。

至於新增 6 例死亡個案，根據統計，普遍為 60 歲以上年長者，案 1860、案 2476、案 2825、案 4162 均有慢性病史，其中一名案 4284 為 60 多歲男性，有萬華區活動史，目前未掌握曾有就醫紀錄，發現死亡後才採檢確診。截至目前，確診個案中 29 例死亡。

行政院長蘇貞昌在今天疫情會議中裁示，針對全國三級警戒以及相關強化防疫作為是否需延長時間，請指揮中心視疫情發展狀況，並與教育部、經濟部、勞動部等相關部會盤點相關配套措施，避免地方政府與中央不同調。

陳時中表示，透過「校正回歸」來研判整個疫情的趨勢，目前仍維持 15 至 17 日為本次疫情高峰期，現階段台北市快篩陽性率下降至 5.9%，新北快篩陽性率維持約 4%，其餘縣市採檢人數及陽性率都較少，但希望校正回歸的案子蒐集更完全，才能做精確研判。

全國三級警戒暫時維持至 5 月 28 日，副指揮官陳宗彥昨天說出「三級警戒延長至 6 月 8 日」，但隨即改口要再確認，最後更正期限仍為 5 月 28 日。陳時中今天證實，經專家建議，正在研議延長。