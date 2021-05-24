〈國內疫情升溫〉內需動能熄火 全家、寶雅展店動能恐放緩

國內本土確診案例持續增加中，尚未見到疫情高峰後的降溫跡象，法人分析，百貨零售業者受衝擊甚鉅，第二季內需動能明顯下滑，若疫情在第三季後受控，全年消費額也勢必下調，連鎖通路業者包括便利商店、美妝和實體通路等，如統一超 (2912-TW) 及其轉投資事業體，全家 (5903-TW) 和寶雅 (5904-TW) 展店計畫可能因此延後。

全家原預計今年將以至少新增 200 店的速度擴展版圖，亦即，至年底前全台可望達 4000 店里程碑，全家認為，不太可能下修目標，即便是去年疫情也未調整，但目前本土疫情是國內任何企業均從未遇到過，因此還要觀察後續。

寶雅原預計今年要開出寶雅和寶家共 55 家店，寶雅也未表態是否影響展店，但公司僅強調，將集中火力往數位化發展，原預計第三季才會推出的自有電商平台，有望提前到 6 月底。

去年 3-4 月海外疫情升溫，上半年台灣單季民間消費分別年減 1.7%、5.2%，但大部份是受到占 6% 的海外消費大減 50%、90% 影響，國內消費仍保持 1.6%、0.9% 的小幅正成長。

然而，今年 5 月台灣疫情嚴峻程度更大過去年，消費受挫程度加劇，不排除第二季民間消費季減幅，將更甚去年第一和第二季，甚至比照 SARS 期間台灣民間消費 - 3.1% 和 2008 年金融海嘯時 - 3.6%。

法人指出，若疫情可在第三季受控，消費應可比照 2003 年 SARS 後的大幅回升，彌補第二季部份下滑，在第三季消費回升預估下，全年消費金額約下修 1-2.3%。

就整體台灣經濟成長率來看，法人認為，樂觀預期是國內疫情第二季獲得控制，影響範圍侷限在消費，不影響出口，第三季迎來報復性消費，我國今年 GDP 成長可勉強守住 5%，但若疫情惡化，甚至第三季實施封城，屆時消費及投資、出口均將受創，台灣 GDP 單季成長恐有轉負疑慮。