〈誠美材展望〉恆美光電產能開出 2023年可滿足中國30%需求

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 業外轉投資恆美光電 (原昆山奇美)，因應中國偏光板需求，旗下 2.5 米幅寬產能逐步放大，加上福州新廠擬再建兩條偏光板產能，年產能可望一舉從現階段 6000 萬平方米，提升至 2023 年 2 億平方米，滿足中國 30% 偏光板需求。

恆美光電目前共有 1.5 米幅寬、2.5 米幅寬兩條產線，隨著面板市況熱絡，1.5 米幅寬產線維持滿載，2.5 米幅寬產能稼動率則達逾 6 成，且隨產能逐步開出，稼動率可望進一步提升，產品主要以 65 到 105 吋等大尺寸電視偏光板為主。

因應未來需求，恆美光電也展開擴產計畫，擬投資人民幣 42 億元 (約新台幣 182 億元)，在中國福州臨空經濟區設立新廠，規畫再擴增兩條偏光板產線，預期隨著新廠完工開出後，恆美光電 2023 年整體年產能將上看 2 億平方米，將可滿足中國 30% 需求。

隨著恆美光電產線逐步開出、營運規模放大，市場認為，雖然誠美材因放棄參與恆美光電增資，持股比例縮減至 28.1%、喪失經營權，但未來仍可望依比例認列損益，成為業外穩定獲利來源。