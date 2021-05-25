傳遭中國反壟斷調查 貝殼找房：未接獲通知 相關消息為舊聞

周二 (25 日) 外媒報導指出，中國市場監管機構近期將反壟斷調查矛頭指向貝殼找房 (BEKE-US)，調查該平台是否採取「二選一」的市場策略進行調查。對此，貝殼找房回應稱未接獲相關通知，外媒報導僅為上個月的舊聞。

《路透社》引述知情人士稱，近周來，國家市場監督管理總局持續針對貝殼找房是否實施「二選一」策略，強迫房地產開發商只能在自家平台登出房屋資訊，包含鏈家和貝殼。

其中一位知情人士還稱，4 月下旬以來，監管單位已在貝殼找房在內共 17 家企業派駐監察人員，藉此提高反壟斷調查的效率。

貝殼找房隨後於官方微信發文澄清外媒報導為假消息，陸媒《每經網》則指出，貝殼表示未接獲任何相關通知，上述消息為監管單位對各網路平台點名的舊聞，貝殼在內等所有平台都在配合進行內檢。

消息傳出後，周二美股盤前，貝殼找房一度跌超 10%，待貝殼澄清後，跌幅收斂至 3.5％。

市場監管總局此前透過《反壟斷法》，先後對阿里巴巴、騰訊祭出重罰，並對美團進行立案調查，作為中國最大房地產交易平台，貝殼找房與多家網路平台上月也受到市場監管總局關切，被要求不要濫用市場優勢地位，並展開自檢。