南亞發行115億元公司債 用於償還債務

南亞 (1303-TW) 今 (25) 日公告今年度第 1 期無擔保公司債定價，發行總額新台幣 115 億元，將用於償還債務。

南亞公告，此次公司債依發行條件之不同分為甲、乙共二券，其中甲券發行金額為 55 億元，發行年限為 5 年期，固定年利率 0.45%；乙券發行金額為 60 億元，發行期限為 7 年期，固定年利率 0.53%。

南亞預估， 5 月營收將較 4 月小幅成長，整體第二季營收也會比第一季成長，本業營業利益可望再上層樓。其中，電子材料受惠市況持續熱絡，上游電子材料供給仍吃緊，供應鏈提高庫存，整體營收增加；化工產品整體營收估持平。

聚酯產品方面，南亞指出，第二季各大品牌廠商對 2022 年春夏市場普遍樂觀，加上中國廠寶特瓶回收絲市況良好，且紡織下游服裝需求逐步恢復，美國廠低熔點棉及複合棉也保持全能生產，加上進入夏季 PET 瓶用粒旺季，整體營收成長。

南亞第一季營收 897.1 億元，季增 13%，年增 36.8%；稅後純益 176.53 億元，季增 44.93%，年增 16.5 倍，每股純益 2.23 元，近 10 季高點，也是歷年同期新高。