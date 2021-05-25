小米兩階段重回富時 6月啟動

週二（25 日）陸媒報導指出，富時羅素宣布將小米（1810-HK）與籮筐技術重新納入富時全球股票指數系列及相關市值加權指數。當中，小米將分兩階段納入，6 月 4 日收盤後先納入小米 50%，6 月 18 日收市後再納入另一半，並與半年季度檢討一同生效。至於富時中國 50 指數，小米將等待指數季度檢討結果。

小米今年 1 月被美國國防部列為「與中國軍方關連企業」，成為美國財政部禁止美國人投資的目標之一。而在同月份小米在美國提起訴訟挑戰美國國防部政策。

3 月份小米已取得美國聯邦法院發出的初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。小米當時表示還會繼續請求美國聯邦法院最終判決該政令對小米無效。

進入 5 月份，根據最新美國法律文件，小米與美國國防部達成和解共識，意味小米將會正式移出相關「黑名單」。

(圖片: AFP)

此外，美國財政部也宣布，將對部分具有解放軍背景的中國公司與其子公司投資禁令，延後兩周至 6 月 11 日生效。這是繼 1 月 27 日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）把對某些涉及中國軍方背景的中國公司及其子公司進行投資的禁令生效日期延後至 5 月 27 日之後，再一次將禁令生效日期延後。

由於小米移出「黑名單」，摩根士丹利指出相信該消息可以減輕投資人對小米供應鏈及外資撤資的憂慮，維持對小米「加碼」評等，目標價 31.5 港元。

花旗也表示市場之前對小米過度擔憂，相信這個消息有助恢復投資人信心，並因而推升股價，重申對小米「買進」評等及目標價 30 港元。

