南向資金滾滾來 中國掀恒生科技ETF掛牌潮

週二（25 日）恒生科技指數 ETF 正式登陸中國 A 股市場。恒生科技指數被中國市場喻為中國版「FANNG」，第一批恒生科技 ETF 從成立、取得上市許可、發行都備受關注。

從公告來看，博時、易方達、華夏旗下恒生科技 ETF 將於 5 月 25 日上市，大成、華安旗下恆生科技 ETF 則是 5 月 27 日上市。不少基金公司採取非常快的上市節奏，其中，華安、易方達和華夏旗下恒生科技 ETF 從成立到上市僅耗時 7 天，而博時恒生科技 ETF、大成恒生科技 ETF 則分別花了 8 天和 9 天。

對於香港科技股，不少中國基金經理看好這塊領域，認為隨著中概股回歸和新經濟產業龍頭在港股的上市，公開募集基金、保險資金、養老年金等長線資金持續南下流入加碼港股，這類新經濟科技公司正在成為中國經濟重要支柱，也將成為港股長期投資的重要主題。

(圖片: AFP)

廣發證指出，2019 年以來，中國企業赴美上市的不確定性增加，海外中概股也紛紛選擇回歸香港二次上市，如阿里巴巴（9988-HK）、京東（9618-HK）、網易（9999-HK）等。這逐步改變港股的產業結構，使得以科技為主的新經濟產業在港股中的市值比重越來越高。

平安基金認為，香港市場科技股的優勢主要在互聯網領域，集中許多優秀的中國互聯網公司。以長線期來看是可以作為長期配置的績優股。但要注意的是，目前港股的科技股其實並不算便宜，從歷史分位數來說，目前處於估值偏高的位置。

此外，這些在中國新掛牌的恒生科技 ETF，由於從成立到發布上市公告之間的時間非常短，不少恒生科技 ETF 尚未建立持股部位或持股偏低。如易方達、華夏、華安恒生科技 ETF 在公告之際持股部位為零，而博時、大成恒生科技 ETF 目前股票市值只占基金總資產比例約 11%。

換句話說，這些 ETF 在正式掛牌前必定要大幅加碼恒成科技指數成份股，以完成法定要求的至少接近 100% 持股水準。

