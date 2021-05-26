〈房產〉公館商圈住三建地近800坪將標售釋出 底價25.8億元

外資商仲世邦魏理仕 (CBRE) 受託，公開標售位於台北市汀州路三段近 800 坪住三建地，標售標的除包含台北市罕見的大面積土地外，尚包含地上建物福音大樓總面積約 3376 坪，此案處台北市正核心區域，標售底價 25.8 億元將在 7 月 13 日開標。

台電大樓至公館生活圈一帶，除有台灣最高學府台灣大學及多所明星學校坐落本區外，更有台大萬坪校園綠地加持，許多指標型建案單坪成交價都突破每坪百萬元以上。

近年台北市土地稀有，自 2009 年 10 月 20 日起，500 坪以上的國有非公用土地不再辦理標售，自此市場上鮮有 500 坪以上土地釋出。國產署今年 3 月標售兩筆台大旁住宅地，都吸引多組建商搶標，分別由新潤建設以 24.22 億元、綺華建設以 13.6 億元得標，推估未來房價有機會挑戰每坪 130 萬元。

CBRE 世邦魏理仕台灣董事總經理朱幸兒表示，本標售標的除位處台北市精華區位外，並臨近台大萬坪校園，享公館商圈繁榮生活機能與便利之交通網絡，且基地氣派方正、三面臨路，地上建物已達危老申請屋齡；近 800 坪的基地更可進行都更，未來重新開發效益可期。

此台大公館商圈建地標售案，底價換算土地單坪價格約 324 萬元，參考今年 3 月國產署標售的盛況，價格極具吸引力。