外資回頭轉買航運股 加碼陽明4.3萬張 續調節面板三傑

台股今 (26) 日在航運類股領軍下，終場收在 16643.69 點，順利站回月線，三大法人同站買方，合買 47.75 億元，外資也終止連二賣，大舉搶進航運三雄，其中，買超陽明 4.3 萬張最多，反觀面板三傑仍成提款對象，外資今日再賣超逾 8 萬多張。

期貨方面，外資今減碼 341 口空單，空單未平倉口數微減至 22594 口，投信也減碼 152 口空單，空單未平倉口數來到 3689 口，自營商則續加碼 378 口多單，多單未平倉口數達 21938 口。

外資今日大舉布局航運、鋼鐵股，大買陽明、中鋼各 43279、34346 張，華航 30167 張、大成鋼 16127 張、長榮航 14327 張均破萬張，其他還包含云辰、寶成、中信金、萬海、永豐金、益航、長榮均是外資買超標的。

賣超方面，外資連兩日大砍聯電，今再賣超 52254 張，並持續賣超面板三結，大賣群創、彩晶、友達 44874、28067、8576 張，華邦電 27950 張，台聚、合晶、中壽也都遭賣萬張以上，其他還包含晶豪科、廣達等。

投信、自營商也站在買方，其中，投信今買超 2.92 億元、為連 3 買，但與外資對作，大買聯電 11971 張，華邦電、宏捷科則各加碼 3341、2272 張，台積電也回補 1160 張，其他還包含永豐餘、精材、日月光投控、旺宏、金橡電、大聯大等。

投信賣超方面，中鋼遭砍 14230 張居冠，群創也遭賣 11572 張，友達、長榮也分別有 6938 張、6683 張，中鴻、萬海、兆豐金、群光、亞泥、南紡、鴻海、正隆也都達逾千張。