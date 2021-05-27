白宮「亞洲沙皇」：與中國交往中關係已經結束 進入激烈競爭階段

彭博報導，美國總統拜登的亞洲政策協調官員康貝爾 (Kurt Campbell) 周三 (26 日) 表示，美國與中國交往中的關係已經結束，現在進入與中國激烈競爭的時期。

美國印太事務協調官康貝爾在史丹佛大學舉辦的活動中說，「被形容為交往中的時期已經走到尾聲」，美國對中國政策將在「一系列新的戰略參數」下運作，「而競爭將是主要的模式」。

美國印太事務協調官康貝爾。圖: AFP

康貝爾說，中國國家主席習近平日益嚴格控制國家，是促使美國政策轉向的主因，包括中印邊界衝突、對澳洲的經濟宣傳及戰狼式外交。他說，中國正在展現自己的「硬實力」，象徵中國決心扮演更獨斷的角色。

康貝爾發表直率談話之際，美國總統拜登下令美國情報單位徹底調查新冠病毒的起源，此舉勢必會惹惱中國。然而疫情只是美中衝突的一部分，從南海、香港、台海局勢、新疆人權、5G 競爭到半導體短缺，美中對立牽連甚廣。

康貝爾說，未來幾年，盟友將是美國抗衡中國的關鍵，「對中國最好的政策，就是良好的亞洲政策」。並說，這是美國首次真正把更多戰略焦點、經濟利益和軍事力量放在印太地區。

美國正透過「四方安全對話」(Quad，美、日、印度和澳洲) 加強經營盟友關係，康貝爾表示，美國正尋求三國領袖在秋季一起召開面對面會議，希望在基礎建設方面有更多交流。

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