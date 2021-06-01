〈麗臺醫療布局〉血氧儀急單湧入 全年出貨將較去年倍增

顯卡廠麗臺 (2465-TW) 近年擴大布局醫療事業，推出健康手環、血氧儀等產品，隨著國內疫情升溫，麗臺表示，近期血氧儀急單需求湧入、供不應求，第 2 季也開始小量出貨國內市場，看好今年整體出貨量可望較去年倍數成長。

麗臺指出，旗下血氧儀是在去年推出，在疫情檢測需求帶動下穩健成長，去年主要以美國市場為主，月出貨約 1 萬台上下，今年則擴大導入亞洲市場，本季正式出貨日本、台灣市場。

隨著近期國內疫情升溫，麗臺透露，血氧儀急單需求暴增，目前光台灣市場每月出貨就近千台，且需求持續增加，短期零組件供應雖然吃緊，但將透過先前預備出貨美國的備料支應。

展望今年，麗臺表示，整體醫療事業比重仍低，但預期血氧儀出貨可望較去年倍數成長，未來也將持續擴大布局心血管應用產品，包含 AI 身心健康管理平台、健康手環、自律神經分析儀等，其中，健康手環 H2 Plus 穿戴心電圖裝置也正申請美國醫療認證，預計最快今年量產。

麗臺經歷 2018 年礦災後，近年積極擴大布局醫療事業，力拚打造營運的第二隻腳，以去年營收比重來看，麗臺仍以顯卡、電腦系統產品為主要營收貢獻來源，占比達逾 95%，智慧醫療貢獻則達約 2%。