台股急拉守住16600點 外資反手大砍 三大法人賣超107.25億元

受到 MSCI 半年度權重調整盤後生效影響，台股今 (27) 日早盤湧現賣壓，一度跌逾 200 點，下探 16419 點，電子權值股普遍走弱，貨櫃三雄再度領軍航運族群力抗賣壓，加上台積電尾盤獲大量買盤進駐，指數急拉尾盤，跌點縮至 42.08 點，收在 16601.61 點，季線、月線也失而復得，三大法人合計賣超 107.25 億元，其中外資轉為大賣台股 123 億元。

加權指數終場成交值放大至 5333 億元，觀察籌碼面，三大法人今天合計賣超 107.25 億元，其中，外資轉為賣超 123.46 億元；投信維持買超 25.92 億元；自營商則與外資同調，賣超 9.77 億元。

觀察權值股表現，台積電今日震盪走跌，盤中跌逾 1%，下探 573 元，終場前湧進 3.8 萬張大量，跌幅快速收斂至 0.5%，收在 582 元；而聯發科、聯電、鴻海終場仍下跌超過 1%，此外，南亞、中信金、統一、中鋼、華碩等也都遭到調節。

MSCI (明晟) 全球標準指數成分股新增陽明，加上進入海運景氣暢旺，貨櫃航商傳出再度漲價，帶動三雄走揚，萬海率先亮燈漲停，達 140.5 元，陽明也漲逾 4%，回到百元之上，長榮則上漲逾 2%。此外，資金也積極轉進航空雙雄，長榮航、華航連袂衝上漲停板；宅配通受惠宅經濟運輸商機，連噴兩根漲停。

電子股普遍走軟，但股王矽力 - KY、信驊、譜瑞 - KY 等 IC 設計千金股依舊受買盤青睞，信驊盤中一度亮燈漲停，達 2430 元，再創新高，收盤漲幅收斂至 6%，矽力盤中大漲逾 8%，最高達 3665 元，逼近歷史新高，終場收 3510 元穩居股王寶座，譜瑞則上漲逾 3%，收 1490 元。